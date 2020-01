Pinamonti: il Genoa intende riscattare il giovane attaccante

Inter, l’attaccante Andrea Pinamonti in attesa di sapere quale maglia vestirà nel proseguo della stagione sta per essere riscattato dal Genoa per 18 milioni di euro

INTER PINAMONTI AGGIORNAMENTO/ Nella giornata odierna in sede di mercato nerazzurro, si è parlato anche del futuro di Andrea Pinamonti. Nonostante questo inizio di stagione non sia stato pienamente convincente, il Genoa sembra comunque intenzionato a riscattare il giovane attaccante, che però potrebbe terminare la stagione in prestito in un altro club di serie A. Una buona notizia per le casse di Inter e Chievo, che si dividerebbero la somma di 18 milioni di euro come da accordi presi tra l’Inter e il Genoa e precedentemente, tra la società di Suning e quella clivense, quando venne stabilito l’accordo del passaggio del giocatore a Milano. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Cessione Politano, la Roma balza in pole per sostituire Zaniolo

Sull’attaccante c’è un fortissimo interessamento da parte di Torino, Verona e Spal e l’arrivo di Mattia Destro nella squadra ligure, rende quasi obbligato il trasferimento del giocatore in un altro club per avere più spazio. Nella giornata odierna, anche per questo motivo, era presente questo pomeriggio il dirigente del club veneto Giorgio De Giorgis nella sede della società meneghina. Come ha spiegato il sito Calciomercato.it.