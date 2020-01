L’Inter sta provando a chiudere il colpo Eriksen. Il danese potrebbe però non essere l’unico grande rinforzo per il centrocampo nerazzurro. Con l’eventuale cessione di Vecino, infatti, Marotta avrebbe la liquidità necessaria per regalare al tecnico un altro rinforzo di spessore a metà campo. Possibile arrivo di un giocatore ‘simile’ a Vidal.

