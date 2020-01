Calciomercato Inter, Vecino in uscita | Spunta un altro club italiano

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le voci sempre più insistenti riguardo un addio di Vecino in questa sessione. Possibile però una sua permanenza in Serie A

Trovano sempre più conferme i rumors riguardo la possibile se non certa partenza di Matias Vecino in questa sessione di calciomercato. Partenza dovuta soprattutto se non completamente al rapporto non propriamente idilliaco con Antonio Conte e che avrebbe indotto il classe ’91 a chiedere di andar via. Il tecnico nerazzurro pare non aver gradito certi comportamenti del centrocampista uruguagio, che la dirigenza di Viale della Liberazione valuta attorno ai 20 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, dalla Premier alla Serie A: le pretendenti a Vecino

Le pretendenti a Vecino non mancano. Nella fattispecie in Premier, con l’Everton di Ancelotti in prima fila e forse propenso a formulare presto una proposta. L’ex Fiorentina è stimato anche in Spagna, si parla del Siviglia, e nella stessa Serie A. Il riferimento è al Milan, anche se i rossoneri avrebbero rifiutato uno scambio con Kessie, e a sorpresa alla Lazio alla quale – stando al ‘Corriere della Sera’ – è stato offerto in queste ore. Una proposta dei biancocelesti non è da escludere, anche se nel caso sarebbe decisamente inferiore ai circa 20 milioni chiesti da Suning.

Calciomercato Inter, niente Tottenham per Vecino: ma Eriksen ‘vede’ nerazzurro!

Vecino è stato accostato anche al Tottenham, nella fattispecie come pedina di scambio per Eriksen. Tale ipotesi non è stata in realtà mai concreta, gli ‘Spurs’ non sono interessati all’uruguagio. L’Inter è comunque vicinissima al danese in scadenza a giugno, visto che con gli inglese la distanza si è ridotta a soli 4-5 milioni.

