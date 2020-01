Calciomercato Inter, De Paul riprende quota | Ecco l’offerta

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Rodrigo De Paul la cui candidatura è tornata alla ribalta dopo il tramonto della pista Vidal

Non solo Eriksen, in questi ultimi nove giorni di calciomercato l’Inter potrebbe provare a prendere anche un altro centrocampista. Molto o tutto dipende dalla partenza di Vecino, ai ferri corti con Conte e di conseguenza in vendita. Il secondo colpo per la mediana, visto che è tramontata la pista Vidal, potrebbe essere Rodrigo De Paul. Negli ultimi due-tre giorni la candidatura dell’argentino ha ripreso consistenza tanto che si parla di una trattativa ripresa tra la dirigenza interista e l’Udinese che parte da una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. Secondo ‘tuttoudinese.it’, per abbassare il prezzo i nerazzurri hanno offerto il cartellino di Agoume, centrocampista francese classe 2002 acquistato l’estate scorsa e che tanto piace ai Pozzo. In Patria il 17enne viene paragonato a Pogba.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Meunier più lontano: le ultime di InterLive

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato: prima al Jiangsu e poi all’Inter | Marotta ci pensa