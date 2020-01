Calciomercato: prima al Jiangsu e poi all’Inter | Marotta ci pensa

Marotta fa sul serio per uno dei grandi talenti che offre attualmente il panorama calcistico internazionale. Possibile un suo passaggio al Jiangsu prima di approdare in nerazzurro

I nerazzurri fanno sul serio per Tahith Chong. Ieri è avvenuto in sede il secondo incontro a distanza ravvicinata col suo entourage, le richieste sono molto elevate – 2 milioni di euro di stipendio e bonus sostanzioso alla firma – ma non sembrano affatto scoraggiare la dirigenza interista. Nello specifico l’Ad Marotta, secondo ‘Tuttosport’ pronto a giocarsela fino in fondo per anticipare e battere la concorrenza che comprende soprattutto la Juventus. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, spunta il Jiangsu per Chong

Chong rappresenta comunque una grandissima opportunità di calciomercato, visto che il suo contratto col Manchester United scadrà il prossimo 30 giugno. L’Inter insomma pregusta l’affare a zero – al netto di commissioni – e proprio per questo ha approfondito il discorso coi suoi agenti. Sempre il quotidiano torinese lancia poi un’ipotesi clamorosa: in sostanza, una volta preso, i nerazzurri potrebbero girarlo al Jiangsu di Suning qualora non dovesse riuscire ad imporsi subito in ritiro alla corte di Conte. La Cina sarebbe solo un passaggio intermedio prima del riapprodo effettivo a Milano.

Calciomercato Inter, futuro Chong: agente allo scoperto!

L’agente di Chong ha confermato, come riporta ‘Transfermarkt’, l’addio al Manchester United: “Cerchiamo un buon piano e un buon ambiente in cui svilupparsi ulteriormente”, le parole di Erkan Alkan. Chissà che il buon piano e buon ambiente non possano essere quelli dell’Inter…

