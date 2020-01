Calciomercato Inter | Meunier più lontano: le ultime di InterLive

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le novità riguardanti Thomas Meunier il cui contratto col PSG scade nel prossimo giugno

Ashley Young e Victor Moses sono evidentemente dei tappabuchi, è chiaro quindi che i rinforzi veri per le corsie esterne l’Inter li prenderà a giugno o comunque nella prossima estate. Un nome gradito alla società nerazzurra è quello di Thomas Meunier, ‘occasione’ anche di calciomercato dato che è in scadenza a giugno col Paris Saint-Germain. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da InterLive.it, però, nelle ultime settimane la candidatura del terzino destro belga si è piuttosto affievolita. Accostato anche alla Juventus, il futuro del 28enne di Sainte-Ode potrebbe essere in Inghilterra – noto l’interesse nei suoi confronti dell’Arsenal – oppure in Germania qualora non dovesse riuscire a raggiungere un accordo col PSG per il prolungamento del contratto.

