Politano: dopo la sua cessione arriveranno i rinforzi in attacco

Inter, in attesa di definire l’acquisizione di Eriksen in casa nerazzurra resta sempre aperta la slot per un nuovo attaccante e finché non si sbloccherà la cessione di Politano è tutto in divenire

CALCIOMERCATO INTER AGGIORNAMENTO/ Dopo l’arrivo di Victor Moses, il calciomercato nerazzurro dovrebbe aver preso l’abbrivio per almeno altri due colpi, oltre a quello che tutti stanno aspettando di Eriksen. Per quanto riguarda l’attacco tutto dipenderà dal possibile scambio Politano-Llorente con il Napoli, che sembra in dirittura di arrivo visto che le due società hanno trovato sin da subito il giusto compromesso, per chiudere la trattativa. Oltre al calciatore spagnolo, resta sempre valido il nome di Olivier Giroud attaccante del Chelsea, accostato sin dai primi giorni del mercato invernale ai nerazzurri. Per quanto riguarda il calciatore Alfredo Morelos dei Rangers Glasgow, di cui avevamo accennato di un certo interessamento da parte del club meneghino, resta sempre un attimo dietro ai nomi suddetti.

