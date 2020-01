Calciomercato Inter | Giroud rischia di saltare: il motivo

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Olivier Giroud con il suo trasferimento in nerazzurro alla corte di Conte a fortissimo rischio

Giroud all’Inter rischia di saltare. Il motivo è semplice: Inter e Napoli stanno discutendo del possibile inserimento di Fernando Llorente nell’ambito dell’affare Politano. Il centravanti basco verrebbe girato dagli azzurri, in cui è approdato nella passata estate, alla società targata Suning con la formula del prestito secco. E’ chiaro che il suo approdo ad Appiano chiuderebbe a quello del francese, in tal caso sedotto e poi abbandonato.

Calciomercato Inter, con Giroud c’è un accordo: i dettagli

Conte preferirebbe Giroud come vice Lukaku, peraltro con il classe ’86 di Chambery esiste già un accordo di massima sulla base di un contratto da 4-5 milioni di euro a stagione fino al giugno 2022. Stando a indiscrezioni di calciomercato il Chelsea vorrebbe però sui 5 milioni per il suo cartellino, una cifra considerata elevata dall’Inter che invece non tirerebbe fuori un solo per Llorente.

Calciomercato Inter, al Napoli può finire anche Vecino

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che col Napoli potrebbe portare a compimento anche un altro scambio, questo certamente clamoroso: Vecino per Allan, mediano brasiliano che piace molto a Conte. Su di lui è forte però l’Everton di Ancelotti.

