Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibile di uno scambio inaspettato tra i nerazzurri e il Napoli

Matteo Politano è sempre più vicino al Napoli. Nella serata di ieri i nerazzurri e il club di De Laurentiis hanno raggiunto un accordo di massima sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per complessivi 22-25 milioni di euro bonus compresi. L’esterno, che vorrebbe sempre trasferirsi alla Roma, ha aperto agli azzurri anche se il suo agente Davide Lippi non ha ancora trovato una intesa per il contratto. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ la richiesta d’ingaggio tocca i 2,5 milioni a salire fino a 3 milioni, mentre l’offerta formulata dal Ds Giuntoli è di 1,8 milioni a stagione fino al giugno 2024.

Calciomercato Inter, anche Vecino al Napoli: idea scambio clamoroso

Da qui al 31 gennaio, giorno di chiusura di questo calciomercato invernale, anche un altro nerazzurro potrebbe trasferirsi al Napoli. Stiamo parlando di Matias Vecino, che ha rotto con Conte e di conseguenza è in uscita. Stando a ‘Sky Sport’ l’Inter e la società partenopea hanno cominciato a ragionare su uno scambio a dir poco clamoroso: Vecino, appunto, per il brasiliano Allan che è uno dei ‘pallini’ dello stesso tecnico interista.

Calciomercato Inter, concorrenza inglese per Allan

Per Allan, Marotta e Ausilio dovrebbero comunque sconfiggere la concorrenza inglese. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. In particolare, secondo l’emittente satellitare, quella dell’Everton allenato dall’ex Napoli Carlo Ancelotti il quale sarebbe in forte pressing per convincere il 29enne nativo di Rio de Janeiro – l’anno scorso a un passo dal PSG – ad accettare il trasferimento a Liverpool.

