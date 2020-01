Inter, fatta per Eriksen | Domani a Milano per visite e firma

Inter, il centrocampista del Tottenham Cristian Eriksen è atteso domattina a Milano per le visite mediche di rito e sioprattutto per firmare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024

INTER ERIKSEN LE CIFRE/ Non è un bel periodo per la squadra di Antonio Conte dopo il secondo pareggio consecutivo in campionato, ma il tecnico può consolarsi con l’arrivo di Christian Eriksen atteso domattina a Milano. Una piccola gioia anche per i tifosi nerazzurri, abbastanza amareggiati dopo questo inaspettato pareggio che rischia di allontanare ulteriormente la squadra nerazzurra dalla Juventus di Sarri. Il calciatore sarà domattina a Milano per fare le visite mediche e quindi firmare il suo nuovo contratto, che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2024.

Il giocatore guadagnerà 8 milioni di euro netti all’anno più un bonus di circa altri 2. Per quanto riguarda il Tottenham, al club inglese andranno circa 20 milioni di euro comprendendo anche i bonus. Alla fine anche il club di Levy è stato accontentato, tenendo conto che il calciatore, a fine contratto a giugno, poteva lasciare gli ‘Spurs’ a parametro zero.