Calciomercato Inter | Eriksen in arrivo: Marotta allo scoperto!

L’arrivo di Eriksen in nerazzurro protagonista delle dichiarazioni di Marotta prima del match di Serie A contro il Cagliari

Marotta ha risposto alle domande di calciomercato Inter prima della gara col Cagliari valevole per la 21esima giornata di Serie A. Nello specifico sull’operazione Eriksen ormai a un passo dalla conclusione: “Non ci nascondiamo, è da tempo che stiamo negoziando con il Tottenham – le parole dell’Ad nerazzurro ai microfoni di ‘Dazn’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Sono ottimista, spero di concludere il più in fretta possibile. Sono fiducioso che si possa risolvere nei prossimi giorni. Se arriverà per rimpiazzare qualcuno? Arriva un buon giocatore – ha risposto Marotta ufficializzando di fatto l’approdo a Milano del fantasista danese – Sulle dinamiche conclusive di questa finestra di mercato, stiamo ragionando. E lo faremo all’interno del club, ovviamente con tutte le componenti”

Calciomercato Inter, Marotta: “Parole Conte? Sua dinamica comunicativa che conosciamo”

Marotta ha anche risposto in merito alle dichiarazioni di Conte di ieri in conferenza stampa: “Sono realistiche e normali. Per noi fanno parte di una dinamica comunicativa di un allenatore molto bravo e preparato. I nuovi arrivi sono professionisti importanti. Va riservato il giusto tempo di ambientamento. Ci lavorerà Conte“. Chiosa sulla gara col Cagliari: “Tutte le partite sono importanti, indipendentemente dal blasone dell’avversario. Oggi dobbiamo giocare con la stessa determinazione di sempre”.

