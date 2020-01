Calciomercato Inter, incontro con Raiola | Affare clamoroso!

L’incontro con Mino Raiola infiamma il calciomercato Inter. Il noto agente tratta con Marotta e Ausilio l’arrivo di un top player per Conte.

L’Inter si candida ad essere la regina del calciomercato invernale. Il club nerazzurro è tra i più attivi in Italia sia in entrata, con gli arrivi già ufficializzati di Young dal Manchester United e Moses dal Chelsea via Fenerbahce, mentre per il grande colpo Eriksen probabilmente si dovrà aspettare l’inizio della prossima settimana. In uscita, invece, ha salutato la comitiva Lazaro, che si è accasato al Newcastle. A meno di una settimana dal gong finale, c’è ancora grande fermento in Via delle Liberazione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Non è passata inosservata ieri sera la visita nella sede della società meneghina di Mino Raiola. Il noto agente italo-olandese ha discusso anzitutto la situazione di Pinamonti, destinato a lasciare il Genoa dove non trova spazio: sfumato lo scambio con Cerri al Cagliari, per il prodotto della Primavera nerazzurra si prospetta un duello tra la Spal ed il Parma.

Inter, Raiola in sede: proposto Insigne per giugno

Ma c’è di più. Stando a quanto si legge sul ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola, infatti, nel meeting Raiola avrebbe fatto anche il nome di Lorenzo Insigne. Diverse volte in passato il nome del capitano del Napoli era stato accostato all’Inter, senza che la trattativa entrasse mai nel vivo. Sfruttando i contatti continui tra i due club per il doppio affare che riguarda Politano e Llorente, però, il potente procuratore avrebbe offerto anche l’attaccante partenopeo per la prossima stagione. Dopo un avvio di stagione difficile sotto la gestione Ancelotti, adesso Insigne si sta rilanciando con Gattuso, ma il suo futuro resta incerto. In caso di mancata qualificazione degli azzurri alla prossima Champions l’affare potrebbe andare in porto.

