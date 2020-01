Calciomercato Inter | Eriksen è arrivato a Milano: i dettagli dell’affare

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’approdo a Milano di Christian Eriksen e tutti i dettagli della grande operazione col Tottenham

Christian Eriksen è appena arrivato a Milano (clicca qui per foto e video). Ora il campione danese effettuerà le visite mediche alla clinica ‘Humanitas’ di Rozzano e poi si recherà al centro Coni per l’idoneità prima dell’ultimo passaggio in sede per la firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 30 giugno 2024. Per ottenere il classe ’92 di Middelfart, che era in scadenza a giugno, Suning ha di fatto ‘accontentato’ il Tottenham pagando il cartellino circa 20 milioni di euro bonus compresi. Inoltre nell’accordo è prevista anche un’amichevole tra le due squadre, con l’incasso che andrà tutto nelle casse degli ‘Spurs’.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, maxi squalifica per Lautaro e non solo | La decisione del club

Calciomercato Inter, 10 milioni a stagione per Eriksen

Eriksen avrà uno stipendio di circa 10 milioni di euro netti a stagione, 8 netti più altri 2 di bonus. Sarà il giocatore più pagato dell’intera rosa nerazzurra, sorpassando Lukaku che guadagna 7,5 milioni più bonus. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Solo Antonio Conte, coi suoi 12 milioni a stagione incentivi compresi, percepirà più del 27enne che lascia il Tottenham dopo sei anni e mezzo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, incontro con Raiola | Affare clamoroso!