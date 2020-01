Inter, maxi squalifica per Lautaro e non solo | La decisione del...

Le ultime news Inter si concentrano su Lautaro Martinez espulso nel finale della gara col Cagliari e ora a forte rischio lunga squalifica

Il ko della Juventus a Napoli rende meno negativa la domenica dell’Inter, anche se il pareggio casalingo contro il Cagliari – il terzo consecutivo e il quinto nelle ultime sette giornate di Serie A – ha fatto scattare un grosso campanello d’allarme in casa nerazzurra. Oltre al deludente risultato, c’è poi da registrare l’espulsione diretta rimediata da Lautaro Martinez a pochi secondi dal fischio finale. L’argentino è letteralmente andato su tutte le furie dopo un fallo ai suoi danni nella trequarti avversaria non fischiata dall’arbitro Manganiello, al quale si è evidentemente rivolto in maniera inguriosa beccandosi il rosso diretto. Ora il classe ’97 rischia una lunga squalifica, quindi di saltare anche il derby col Milan e il big match con la Lazio oltre naturalmente alla gara di domenica prossima a Udinese contro l’Udinese. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Inter, Lautaro furioso: il club sanziona l’argentino

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il club nerazzurro non ha affatto preso bene la sconsiderevole reazione di Lautaro, come confermano le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal vice di Conte – che ha abbandonato ‘San Siro’ senza rilasciare dichiarazioni – in conferenza stampa: “E’ stata troppo eccessiva, deve fare attenzione perché per noi è importante e abbiamo bisogno di lui nelle prossime gare – le parole di Stellini – Faccia tesoro perché quello che è successo non accada più in futuro”. La dirigenza interista avrebbe deciso di multare il ‘Toro’, come prevede il regolamento.

Inter, non solo Lautaro a rischio maxi squalifica

Non solo Lautaro Martinez, comunque, è a rischio maxi squalifica. Per la ‘rosea’ anche Tommaso Berni, che ha rincorso l’arbitro stringendogli la mano in maniera provocatoria e urlato tutto il suo disappunto, Ranocchia, D’Ambrosio, il team manager Tagliacarne e lo stesso Conte – il quale, al fischio finale, gli è subito andato contro protestando veemente – potrebbero rimediare uno stop importante dal giudice sportivo.

