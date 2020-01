Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Milan | Boban può beffare Marotta

Conte avrà anche un vice Lukaku in questi ultimi giorni del calciomercato Inter di gennaio. Marotta rischia però di farsi scippare un obiettivo dal Milan

L’Inter ha piazzato il colpaccio Eriksen ma non intende fermarsi. Gli obiettivi in questi ultimi giorni di calciomercato sono due: un altro centrocampista, a patto che esca Vecino, e un vice Lukaku. Giroud rimane in cima alla lista, soprattutto di quella di Conte, tuttavia non è del tutto tramontata l’ipotesi Fernando Llorente. Anzi il centravanti basco è tornato un nome ‘caldo’ proprio nelle ultime ore, con Marotta che fiuta l’affare praticamente ultra low cost dato che il Napoli potrebbe aprire alla sua cessione in prestito secco. A tal proposito le due società parlano di un possibile scambio di prestiti tra lui e Sebastiano Esposito.

Calciomercato Inter, occhio al Milan per Llorente

Occhio però al Milan per l’ex bomber di, tra le altre, Juventus e Tottenham. I rossoneri potrebbero fiondarsi su di lui qualora cedessero davvero Piatek. Con l’arrivo di Ibrahimovic, il polacco è retrocesso al ruolo di riserva e per questo ha dato mandato ai suoi agenti di trovargli una nuova sistemazione. Nella giornata di ieri si sarebbe rifatto vivo il Tottenham di José Mourinho, alla ricerca di una valida alternativa all’infortunato Kane. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Lo stesso Llorente è stato riaccostato agli ‘Spurs’, lasciati a costo zero lo scorso 30 giugno. Il Cfo rossonero potrebbe dunque ‘beffare’ Marotta prendendo il calciatore nativo di Pamplona come alternativa a Ibra.

