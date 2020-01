Calciomercato Inter | Contrordine Vecino, l’uruguaiano potrebbe restare

Inter, il centrocampista Matias Vecino potrebbe restare in nerazzurro almeno fino alla fine della stagione. La mancanza di un’offerta adeguata e la sua duttilità, hanno fatto cambiare idea ad allenatore e società

INTER VECINO CONTRORDINE/ Notizia dell'ultima ora dal sito Gianlucadimarzio.com, per quanto riguarda il calciatore Matias Vecino, che sembrava essere stato accantonato e pronto a lasciare l'Inter. Secondo quanto riportato dal noto sito sportivo, sembrerebbe che il calciatore potrebbe essere confermato. Queste le dichiarazioni riportate in merito: "Sia l'allenatore che la società sono sempre più propensi a tenere e rivalorizzare il giocatore, affinché possa dare un contributo importante fino al termine della stagione.

Questo sia perché non sono arrivate offerte ritenute adeguate dalle parti, sia perché come caratteristiche comunque è un elemento di rilievo ed è già inserito all’interno della rosa”. Inoltre è confermato il ritorno tra i convocati del centrocampista uruguaiano, per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia con la Fiorentina, prevista per domani sera allo stadio Meazza.