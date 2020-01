Calciomercato Inter, ‘vendetta’ Mourinho | Scippo a Conte!

José Mourinho e il suo Tottenham puntano a mettere le mani su uno dei grandi desideri di calciomercato del tecnico nerazzurro Antonio Conte

Da ieri pomeriggio Christian Eriksen è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il danese ha scelto la maglia numero 24 ed è il terzo acquisto di gennaio più costoso della storia del club nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che alla fine è riuscita a strapparlo al Tottenham in anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata a giugno ‘accontentando’ però in toto la stessa società inglese, vale a dire pagando il cartellino sui 20 milioni di euro bonus inclusi più l’incasso di un’amichevole che probabilmente si terrà la prossima estate.

Calciomercato Inter, Mourinho si vendica: sprint per Giroud!

La mediaticità riguardante l’operazione non è andata però giù a José Mourinho, attuale allenatore degli ‘Spurs’ che proprio in queste ore è al lavoro per in un certo senso anche ‘vendicarsi’ sul suo ex club e in particolare sul ‘nemico’ Conte. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall’Inghilterra, infatti, il Tottenham è partito all’assalto di Giroud, centravanti francese che il tecnico interista ha messo da tempo in cima alle preferenze per il ruolo di vice Lukaku ma che negli ultimi giorni è stato nuovamente ‘mollato’ dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Il classe ’86, in uscita dal Chelsea, sarebbe stato scelto da Mourinho per rimpiazzare l’infortunato Kane considerate le difficoltà per arrivare ad altri obiettivi, incluso Piatek del Milan. Giroud potrebbe dare in queste ore alla proposta degli ‘Spurs’ di un contratto di un anno e mezzo.

