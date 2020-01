Calciomercato Inter | Colpo a zero in attacco: arrivano conferme!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile approdo in nerazzurro di un altro grande attaccante. Si tratta di una precisa richiesta di Antonio Conte

Il Manchester United rivuole indietro Alexis Sanchez. L’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra ha poi trovato conferma nelle dichiarazioni del tecnico dei ‘Red Devils’. “Tornerà qui in estate e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati”, le parole rilasciate in conferenza stampa da Solskjaer. Va detto, comunque, che la società di Viale della Liberazione non era già intenzionata a confermare l’attaccante cileno, protagonista fin qui di una stagione deludente anche a causa dell’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per circa tre mesi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, obiettivo Mertens: arrivate conferme!

Nei piani del club nerazzurro c’è la sostituzione di Sanchez con Dries Mertens. ‘Tuttosport’ di stamattina conferma quanto scritto da Interlive.it lo scorso 5 dicembre, ovvero che l’Ad Marotta è al lavoro per cercare un accordo con l’attaccante belga che come noto è (ancora) in scadenza a giugno con il Napoli. Il classe ’87 è un’ottima ‘opportunità’ di mercato ma anche una precisa richiesta di Antonio Conte: per il tecnico interista, Mertens sarebbe l’ideale vice di Lautaro Martinez.

