DIRETTA Inter-Fiorentina: segui la cronaca LIVE della Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia mettono di fronte Inter e Fiorentina allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve la Fiorentina in una sfida di sola andata valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Da una parte i nerazzurri di Conte, che dovrebbe fare ricorso ad un po’ di turnover rispetto al campionato, hanno avuto la meglio sul Cagliari nel turno precedente. Dall’altra, invece, i viola di Iachini hanno eliminato il Monza ai trentaduesimi, il Cittadella ai sedicesimi e l’Atalanta agli ottavi. Chi passa se la vedrà con il Napoli in semifinale. In caso di parità al novantesimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Interlive.it vi offre il match di San Siro in tempo reale.