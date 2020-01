Calciomercato Inter, Conte fa saltare l’affare | Svelati i retroscena

Grande fermento intorno al calciomercato Inter in questo ultimo giorno di trattative. Spunta un retroscena su un affare saltato per volere di Conte.

E’ già partito il count down che stasera alle ore 20 porterà alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. L’Inter è stata certamente una delle maggiori protagoniste a livello italiano ed europeo con diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Ma non solo. Ci sono state anche diverse trattative imbastite e sviluppate ma che poi non sono andate in porto. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha provato ad accontentare il suo allenatore Antonio Conte, dovendo però sempre tenere d’occhio i bilanci. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. E così, ad esempio, non è stato possibile soddisfare la richiesta di prendere Arturo Vidal dal Barcellona, mentre l’arrivo di Eriksen ha rallentato la corsa a Giroud, per il quale si proverà a fare un ultimo tentativo in extremis col Chelsea.

Calciomercato, Inzaghi ha chiesto Vecino: Conte pone il veto

Per quel che concerne gli affari in uscita, invece, ce n’è stato uno che è stato bloccato direttamente da Conte. Dai retroscena svelati dall’emittente capitolina ‘Radio Radio’, infatti, la Lazio aveva chiesto il cartellino di Matias Vecino su diretta indicazione del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, che per rinforzare la squadra a gennaio voleva un giocatore che già conoscesse la Serie A. Dal canto suo l’Inter era disposta a trattare la cessione del mediano uruguaiano, ma si è andata a scontrare con il veto posto dall’allenatore salentino. Da un lato non voleva rinforzare una diretta rivale allo scudetto e dall’altro avrebbe prima voluto avere un sostituto di rango superiore per il quale tuttavia i nerazzurri non avevano la liquidità sufficiente.

