In questo ultime ore di calciomercato Inter Antonio Conte potrebbe ottenere il tanto desiderato vice di Romelu Lukaku. Al momento è corsa a due

L’Inter ha cambiato idea e adesso può arrivare il vice Lukaku. Forse su spinta di Conte, il club nerazzurro si è ieri rimessa in moto per prendere un’alternativa al centravanti belga fin qui è stato costretto agli straordinari. In serata Marotta e Ausilio sono a sorpresa tornati su Olivier Giroud, mollato dopo che era stata raggiunta un’intesa di massima sulla base di un contratto fino a giugno 2022. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Ora sul francese c’è in maniera decisa la Lazio, oltre al Tottenham di Mourinho.

Calciomercato Inter, ‘intrigo’ Giroud: Slimani piano B

La pista che conduce al classe ’86 di Chambery è però tutt’altro che semplice, dato che il Chelsea non ha ancora deciso se liberarlo o meno. I ‘Blues’ vogliono prima mettere le mani sul sostituto, ma anche per loro i tempi sono ristretti. Il tentativo per Mertens è andato a vuoto: il club di Abramovich avrebbe proposto 6-7 milioni di euro per il belga, in scadenza a giugno e obiettivo della stessa Inter, trovando però una ferma opposizione da parte della società partenopea ma a quanto pare anche dell’attaccante, intenzionato a terminare l’annata a Napoli pure per battere il record di gol di Hamsik. Il piano B a Giroud dell’Inter è rappresentato da Slimani, punta algerina proposta dal suo agente Pastorello, come noto in eccellenti rapporti con i dirigenti interisti. Il 31enne, autore di 7 reti e altrettanti assist in questa stagione, è in prestito al Monaco però è di proprietà del Leicester. Sarebbe già arrivata la disponibilità alla cessione in prestito con opzione.

