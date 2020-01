Inter, Donnarumma erede Handanovic | Idea scambio shock!

Le ultime di calciomercato Inter rilanciano l’ipotesi di un assalto nerazzurro a Gigio Donnarumma che potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Occhio a uno scambio clamoroso

I prossimi quattro-cinque mesi potrebbero essere gli ultimi di Gigio Donnarumma a difesa della porta del Milan. Ad oggi infatti ci sono pochi margini per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2021 da circa 6 milioni di euro netti a stagione. E così è ripartita la voce di una sua possibile per non dire certa cessione nel calciomercato estivo. Il suo agente Raiola flirta da tempo con la Juventus, ma occhio anche all’Inter.

Calciomercato Inter, Donnarumma in nerazzurro con uno scambio shock!

Come noto Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un degno erede di Handanovic, che il prossimo luglio compierà 36 anni. L’intenzione è quella di lasciargli i galloni da titolare anche per la prossima stagione, mettendogli alle spalle un collega più giovane dell’attuale Padelli – Radu, appena girato al Parma, rappresenta senz’altro un candidato forte – ma l”occasione’ Donnarumma potrebbe scombinare i piani nerazzurri. In realtà potrebbe essere proprio il Milan a offrirlo, in cambio tuttavia di un giocatore che da tempo stuzzica la fantasia della dirigenza rossonera: Mauro Icardi. Si tratterebbe di uno scambio shock, realizzabile ovviamente solo nel caso in cui l’argentino decidesse di terminare l’avventura al Paris Saint-Germain facendo di fatto saltare il riscatto che, ricordiamo, consentirebbe a Suning di mettere in cassa qualcosa come 70 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il centravanti argentino, per il quale lavora sempre più o meno sotto traccia la stessa Juventus, potrebbe essere allettato dall’idea di un ritorno a Milano, dove è rimasta la sua famiglia, ma per l’altra sponda di Milano.

