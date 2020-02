DIRETTA Udinese-Inter, segui la cronaca LIVE in tempo reale

La ventiduesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Udinese e Inter allo stadio Dacia Arena. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter fa visita all’Udinese nel posticipo domenicale della 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono interrompere la striscia di pareggi e tornare alla vittoria per provare a restare in corsa per lo scudetto. Dall’altro i bianconeri di Gotti hanno bisogno di tornare a fare punti dopo due ko di fila per restare lontani dalla zona retrocessione. All’andata finì 1-0 per i meneghini. Interlive.it vi offre il match dello stadio Dacia Arena in tempo reale.