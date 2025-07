Con l’Inter finisce malissimo, raggiunge Inzaghi all’Al-Hilal: 20 milioni a stagione

L’ex tecnico nerazzurro potrebbe fare uno ‘sgambetto’ ai nerazzurri andando a prendere un calciatore con una offerta molto importante

I quarti di finale al Mondiale per Club sono un traguardo storico per l’Al-Hilal, ma la squadra di Simone Inzaghi non sembra essere intenzionata a fermarsi qui. L’arrivo del tecnico piacentino ha sicuramente alzato il livello e lo stiamo vedendo negli Stati Uniti. Ma l’ex allenatore dell’Inter lo conosciamo molto bene: non ha nessuna intenzione di accontentarsi. Nelle prossime settimane potrebbe chiedere alla società altri rinforzi per alzare il livello.

E uno dei rinforzi potrebbe arrivare proprio dall’Inter. Secondo le ultime informazioni, l’Al-Hilal sarebbe piombata con forza sul giocatore mettendo sul piatto un contratto molto ricco da 20 milioni a stagione. Davvero difficile dire di no ad una proposta simile anche se il campionato arabo potrebbe non essere molto attrattivo. Ma la presenza di Inzaghi è una garanzia e l’operazione potrebbe chiudersi.

Inter: sfida a due per Calhanoglu

Ormai per Calhanoglu sembra essere una sfida a due. Stando a quanto riportato dal portale turco Milliyet, il Galatasaray resta pienamente in corsa anche se non avrebbe intenzione di superare i 15 milioni di euro. Per questo motivo non è tagliata fuori l’Al-Hilal con Inzaghi che allenerebbe volentieri un’altra volta il regista ex Milan.

La posizione dell’Inter su Calhanoglu

La posizione dell’Inter su Calhanoglu non è cambiata. Nonostante la chiamata avvenuta nelle scorse ore fra il turco e Lautaro per chiarirsi dopo le parole del capitano argentino al termine della sfida contro il Fluminense, il futuro del centrocampista in nerazzurro è in forte bilico.

Di certo i 15 milioni di euro messi sul piatto dal Galatasaray non bastano. Il contratto in scadenza nel 2027 consentono all’Inter di chiedere una cifra superiore. In viale della Liberazione si è partiti da 40, ma si potrebbe dire di sì anche ad una proposta leggermente inferiore (25-30 milioni).

Al momento il Galatasaray non sembra intenzionato ad accontentare l’Inter. Le squadre turche sono molto più propense a mettere sul piatto cifre importanti per i calciatori e meno per i club. Una situazione che mette in forte bilico il ritorno in patria di Calhanoglu visto l’inserimento dell’Al-Hilal nella corsa al regista nerazzurro.

Inzaghi vuole Calhanoglu

La pista Al-Hilal per Calhanoglu è da tenere in considerazione. Inzaghi accoglierebbe volentieri il turco e il club arabo sarebbe disposto a soddisfare le richieste dell’Inter oltre che offrire al calciatore un contratto da 20 milioni a stagione.