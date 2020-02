Retroscena Eriksen, Mourinho al veleno: ”Un affare per il Tottenham”

RETROSCENA ERIKSEN MOURINHO INTER – Mourinho non si placa in virtù dell’addio di Eriksen. Intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato queste parole: “Quando sono arrivato mi ha comunicato subito che non sarebbe rimasto. L’ho accettato, ho svolto il mio lavoro sapendo che lui non ci sarebbe stato in futuro. Ho provato a convincerlo a cambiare idea ma era molto deciso, per il Tottenham è stato un affare visto che avrebbe rischiato di perderlo a zero” ha concluso.