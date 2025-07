Inter, l’erede di Calhanoglu dalla Francia: si chiude per 20 milioni

La situazione di Hakan Calhanoglu continua a far discutere parecchio in casa Inter: l’erede può arrivare dalla Francia

Il calciomercato dell’Inter è in fermento e presto potrebbe portare a cessioni pesanti che potrebbero cambiare profondamente il volto della squadra. Tra chi potrebbe lasciare il club nerazzurro c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Dalla Turchia sono arrivati diversi segnali d’addio da parte dell’ex Milan e ormai si è capito che vuole il Galatasaray.

La risposta allo sfogo di Lautaro Martinez dopo il Fluminense è stata solo l’ultima di una vicenda nata ben prima e che potrebbe portare il regista lontano da Milano nei prossimi giorni. Certo, Marotta e Ausilio non hanno nessuna intenzione di farsi prendere per il collo e vendere a cuor leggero uno dei calciatori più importanti per gli equilibri dei nerazzurri.

La sua valutazione sul mercato resta di almeno 30 milioni di euro e non verrà ulteriormente contrattata al ribasso. Ora è il momento dei passaggi ufficiali, dato che una vera e propria offerta non è mai davvero arrivata alla società meneghina. E l’Inter deve seriamente ragionare sul sostituto, con Ederson che resta in primo piano e un’opzione concreta per i nerazzurri. Ma attenzione anche a nuove alternative che potrebbero comparire all’orizzonte.

L’Inter cerca il sostituto di Calhanoglu: occhi in Francia

Per sostituire Calhanoglu, l’Inter potrebbe guardare anche in Francia e in particolare in una delle squadre affrontate nell’ultima edizione della Champions League. Lamine Camara ha fatto molto bene nel Monaco nell’ultima stagione, dimostrando grandi doti nella gestione del centrocampo dei biancorossi.

È abile nel tiro dalla distanza, nei calci piazzati, ma soprattutto ha una naturale qualità nella corsa che lo aiuta parecchio nell’interdizione del gioco e nel recuperare palloni. Rientrerebbe alla perfezione nel progetto di Oaktree, dato che costa 20 milioni di euro, una cifra congrua alle capacità di spesa dell’Inter.

Per ora, il suo nome è stato proposto nel contatto con alcuni agenti, ma i nerazzurri non l’hanno ancora inserito nella loro short list per il centrocampo, in cui figurano ai primi posti Ederson, Stiller e Rios. Non è detto, però, che nei prossimi giorni il suo profilo non possa diventare sempre più caldo. Sicuramente sarebbe una scommessa interessante in casa Inter, ma che potrebbe lasciare scontenti molti tifosi, visto il peso che Calhanoglu ha nel gioco nerazzurro e che non può essere sottovalutato.