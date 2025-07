Inter, grande occasione per l’attacco: è il gemello di Kvaratskhelia

L’Inter potrebbe sfruttare una grande occasione sul calciomercato in entrata: attenzione al gemello di Kvaratskhelia per i nerazzurri

Ci sono delle priorità per il calciomercato dell’Inter, che al momento sono focalizzate soprattutto sull’ingresso in squadra di un nuovo centrocampista, se dovesse andare via Hakan Calhanoglu, e un difensore centrale. Nelle ultime ore, però, sono tanti i profili in fermento in casa nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda i possibili addii.

Si parla molto di Denzel Dumfries, che ha una clausola rescissoria a salire, come vi abbiamo già riportato nei dettagli, ma anche di Marcus Thuram, per cui però non sono all’orizzonte offerte concrete. Se qualcosa dovesse muoversi, dovrebbero essere valutati altri profili per l’attacco.

Uno dei primi nomi è quello di Moise Kean, per cui bisognerebbe pagare la clausola di rescissione da poco più di 50 milioni di euro. Anche il profilo di Rasmus Hojlund potrebbe tornare di stretta attualità per i colori nerazzurri, specialmente se il Manchester United dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto nella seconda parte del calciomercato. Attenzione, però, a piste nuove e non ancora vagliate che potrebbero essere proposte e costare decisamente meno per completare il reparto.

Inter, avanza un’opportunità dalla Francia: occhio a Mikautadze

In attesa dei prossimi passaggi legali, la situazione in casa Lione va monitorata con grande attenzione. Diversi calciatori potrebbero lasciare il club che versa in un momento economico drammatico e tra questi c’è anche un calciatore che ha grande fiuto per il gol e che ha fatto molto bene sotto porta nel corso dell’ultima stagione.

Si tratta di Georges Mikautadze, autore di ben 26 gol e 11 assist in questa stagione con il Lione e la nazionale georgiana. Non a caso, forma una grande coppia d’attacco con Kvaratskhelia. In campionato, non sempre ha giocato come titolare, ma sicuramente a 24 anni ha ancora grandi margini di crescita.

Non a caso, la Roma è su di lui, ma il ragazzo potrebbe essere proposto anche all’Inter. I nerazzurri hanno comunque altre idee, almeno per il momento. Con la permanenza di Francesco Pio Esposito, non c’è spazio per l’arrivo di altre punte. E se dovesse davvero partire Thuram, verrebbe acquistata una prima punta di spessore diverso. La pista non dovrebbe essere esclusa a priori, soprattutto se dovessero fallire altri obiettivi.