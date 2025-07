Ausilio ha in pugno il giovane Van Dijk: costa solo 12 milioni

Piero Ausilio può mettere a segno un colpo molto importante in entrata: il nuovo difensore ha i numeri di Virgil Van Dijk

Se si pensa al difensore migliore al mondo, ormai da diverse stagioni a questa parte, non si può che parlare di Virgil Van Dijk. Il centrale olandese ci ha abituati a dominare la propria area di rigore con la maglia del Liverpool e dell’Olanda, attraverso una fisicità fuori dal comune, un tempismo straordinario a contrastare e una leadership eccezionale.

Per l’Inter, avere uno come lui nel cuore della difesa a tre sarebbe una manna dal cielo. Francesco Acerbi ha fatto molto bene nelle ultime stagioni agli ordini di Simone Inzaghi, ma la posizione del centrale italiano è in bilico, un po’ per via della sua età anagrafica, un po’ perché il suo ciclo all’Inter sembra giunto al termine e l’opera di ringiovanimento di Oaktree e della dirigenza va avanti.

Se Stefan de Vrij è sempre più vicino a restare, Acerbi potrebbe partire, e comunque l’Inter da tempo ha programmato un investimento importante nel cuore della difesa che dovrà guardare al futuro. I profili giovani, però, costano tanto e sono davvero pochi: Giovanni Leoni piace tanto, ma non è detto che sia subito pronto e il suo prezzo è schizzato a 30 milioni di euro come base d’asta.

Inter, profilo a sorpresa per la difesa: numeri simili a Van Dijk

Uno dei migliori difensori della Bundesliga è stato Julian Chabot nell’ultima stagione. Il 27enne dello Stoccarda ha fatto benissimo, diventando un titolare assoluto in difesa e mettendo a segno anche tre gol e un assist. È alto quassi 195 centimetri e domina nei palloni arei, pur essendo bravo anche nell’impostazione di base.

Sicuramente non gode di grandi titoli sui giornali, né di eleganza, ma è un calciatore pratico e che risolve tanti problemi allo Stoccarda. I più attenti ricorderanno anche un suo passato in Serie A, in particolare alla Sampdoria, dove non aveva proprio convinto.

Ora è cresciuto e migliorato, tanto che le sue statistiche per intercetti, duelli aerei vinti e passaggi completati ricordano molto quelle di Van Dijk per la stagione 2024/25. L’Inter è ancora ferma a un primo timido interesse, ma la valutazione di Chabot è sui 12 milioni di euro, per cui il suo arrivo a Milano sarebbe fattibile anche dal punto di vista economico.