Inter, – 4 al derby col Milan | Le ultime novità su Handanovic

Le ultime news Inter si focalizzano su Samir Handanovic e il suo tentativo di recupero per il derby con il Milan in programma domenica sera al Meazza

Samir Handanovic ci sta provando davvero a recuperare per l’atteso derby col Milan di domenica sera e valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ nella giornata di ieri il portiere nerazzurro si è allenato senza però toccare il pallone, come avrà fatto anche oggi e farà domani.

Verso Inter-Milan: Handanovic col tutore, ma è pronto Padelli

Per la ‘rosea’ il mignolo della mano sinistra, ovvero quello che ha subito la cosiddetta “infrazione”, non provoca più dolore allo sloveno, che nei piani punta a riavere contatto con il pallone venerdì, a due giorni dalla stracittadina che il capitano dell’Inter è pronto a giocare con un tutore. Se a 24/48 ore dalla partita, però, Handanovic dovesse risentire dolore, ecco che il forfait sarebbe pressoché inevitabile. In tal caso in porta rigiocherenne il vice Padelli, già impiegato domenica – con ottimi risultati – da Conte alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese.

