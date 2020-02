Inter, ‘scontro’ con Spalletti | “Ha rifiutato la nostra offerta”

Le ultime news Inter mettono in evidenza la replica della società nerazzurra alle dichiarazioni rilasciate ieri sera dall’ex tecnico Spalletti

E’ scontro tra l’Inter e Luciano Spalletti. Attraverso l”Ansa’ il club nerazzurro ha replicato a muso duro alle dichiarazioni rilasciate dall’ex tecnico in occasione degli ‘Italian Sport Awards’ e a proposito del suo mancato trasferimento sulla panchina del Milan dopo aver ricevuto l’esonero da parte della società di Suning. “Luciano Spalletti rifiutò la buonuscita offerta dall’Inter, che lo avrebbe liberato consentendogli così di accettare le proposte del Milan – scrive l’agenzia stampa – lo precisa l’Inter dopo che il tecnico aveva detto che il club nerazzurro aveva preferito tenerlo sotto contratto anche da esonerato. In riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri da Spalletti, l’Inter, interpellata dall’ANSA, fa sapere che ‘oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti la Società aveva proposto un’ulteriore offerta economica come incentivo all’esodo, che non è stata accolta dall’allenatore’.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | L’annuncio di Abidal

Scontro Inter-Spalletti: le dichiarazioni ‘al veleno’ dell’ex tecnico

Ecco cosa aveva detto di preciso l’allenatore toscano, il quale ricordiamo è ancora contrattualmente legato ai nerazzurri fino al 30 giugno 2021 a fronte di uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro netti, da far tanto ‘infuriare’ il club di Via della Liberazione. “Se io ho detto no al Milan? Chi le ha detto che ho rifiutato i rossoneri? – si è rivolto Spalletti ai cronisti presenti all’evento – La versione non è il rinunciare all’ingaggio, io ho altri due anni di contratto con l’Inter, li devo lasciare lì tutti e due? E’ stato deciso di lasciarmi a casa pagandomi e io sto casa! Altrimenti sarei anche potuto andare al Milan in quel momento lì. Ora loro hanno un allenatore capace, esperto e anche più giovane di me come Pioli”. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, 70 milioni | Guardiola fa ‘tremare’ Conte!

Calciomercato Inter, spunta un retroscena | Assalto in casa Lazio