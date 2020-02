Barcellona, Messi shock: può andare via gratis! Suning ci prova?

Le ultime di calciomercato Inter si soffermano sul possibile addio al Barcellona di Messi nella prossima estate. C’è chi ipotizza un possibile tentativo dei nerazzurri

In casa Barcellona è scoppiato un vero e proprio terremoto. Ieri il Dt Abidal ha messo alla berlina i giocatori accusandoli di scarsa professionalità sotto la gestione Valverde, un’uscita di scena senz’altro inflelice a cui ha replicato con parole velenose Leo Messi attraverso il suo profilo Instagram. “Non mi piace far queste cose, ma ognuno deve essere responsabile dei suoi incarichi e delle sue scelte – le parole del fuoriclasse argentino nonché del leader dello spogliatoio blaugrana – Noi calciatori siamo stati i primi a dire che che non abbiamo fatto bene, ma i responsabili dell’area di direzione sportiva devono assumersi le loro responsabilità. Quando si parla di calciatori, bisogna fare i nomi, altrimenti si macchia il nome di tutto il gruppo, alimentando pettegolezzi che non sono reali”. Per oggi è previsto un faccia a faccia tra lo stesso Abidal e il presidente Bartomeu, con il direttore tecnico degli azulgrana a serio rischio allontanamento.

Questo clima pesantissimo che regna comunque non da ieri in casa Barça potrebbe, secondo alcuni media, indurre Messi a chiudere il suo ciclo in azulgrana una volta conclusa questa stagione. La notizia ‘bomba’ è però un altra, ovvero che ‘La Pulce’ potrebbe lasciare il Barcellona a costo zero. Come riportato nei mesi scorsi da ‘El Pais’ e ‘Mundo Deportivo’, infatti, nel contratto col Barça in scadenza nel giugno 2021 è presente una clausola che fin dal 2017, anno del suo ultimo rinnovo, di potersi liberare gratis alla fine di ogni annata. Il Barcellona gli ha voluto concedere la possibilità di scegliere quando andar via, sicura che il grande rapporto tra le parti avrebbe sempre impedito tale epilogo. Sono già cominciate a trapelare le prime indiscrezioni riguardo il futuro di Messi, una di queste chiama in causa l’Inter, sostendendo che Suning possa fare un tentativo per portarlo a Milano. Ora è fantamercato, ma nel prossimo futuro mai dire mai anche se per strapparlo agli azulgrana servirebbe comunque un’offerta d’ingaggio astronomica.

