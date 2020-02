Fiorello: “Lukaku sta facendo cose incredibili”

Inter, il noto artista Rosario Fiorello nonostante sia impegnato come ospite al Festival di Sanremo non dimentica la sua squadra del cuore ed è felicissimo della stagione che sta disputando

INTER FIORELLO INTERVISTA/ Il noto artista Rosario Fiorello, era questa mattina a Bordighera presso il centro sportivo ‘Piatti Center’, per giocare a tennis con il giocatore italiano Jannik Sinner che agli ultimi Australian Open è arrivato fino ai sedicesimi. Lo showman è stato raggiunto per un’intervista da Sanremonews.it, per avere un parere non solo sul Festival di Sanremo, dove partecipa come ospite, ma anche e specialmente sulla sua Inter. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Queste le sue parole in merito: “Quest’anno sono felicissimo. Poi devo fare un mea culpa perché quando hanno preso Lukaku avevo storto il naso ed invece mi sono dovuto ricredere. Devo riconoscere l’errore, sta facendo cose incredibili”.