Calciomercato Inter, assalto a Skriniar dalla Premier | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra in merito a un tentativo del City per scippare Skriniar ai nerazzurri

Lautaro Martinez e Milan Skriniar sono senz’altro i giocatori della squadra di Conte più corteggiati sul calciomercato. Per l’attaccante è in prima fila il Barcellona, il quale lo considera il degno erede di Luis Suarez e che secondo i ben informati sta già prendendo in esame la possibilità di pagare la clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro. Per il centrale slovacco, forse non più incedibile come un anno fa, possiamo invece mettere in prima fila le big inglesi, nella fattispecie il Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Inter, nuovo tentativo del City per Skriniar

Stando agli ultimi rumors provenienti dall’Inghilterra, proprio i ‘Citizens’ sono intenzionati a tornare all’assalto del difensore che Ausilio strappò alla Sampdoria nell’estate 2017 per circa 25 milioni incluso il cartellino di Caprari. Per gli inglesi il classe ’95 potrebbe risolvere tutti o quasi i problemi difensivi palesati in questa stagione. Ricordiamo che il club di Mansur provò a prendersi il 24enne già nel gennaio 2018, mettendo sul piatto ben 65 milioni di euro: al tempo Suning disse no. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, colpo Skriniar: il City offre l’ex!

Per i media britannici il Manchester City sarebbe intenzionato a inserire Joao Cancelo nell’operazione Skriniar. Il terzino portoghese, arrivato dalla Juventus in estate nell’affare che coinvolse anche il brasiliano Danilo (flop pure lui, ma a Torino) ha profondamente deluso le attese tanto che è sul mercato già da qualche mese. Ha lasciato un buon ricordo a Milano, ma è difficile pensare che la dirigenza interista accetti il suo ritorno in cambio del ‘sacrificio’ di Skriniar. L’ex Samp non è un intoccabile, questo sembra certo, ma partirebbe solo di fronte a una proposta davvero irrifiutabile, tra gli 80 e i 100 milioni.

