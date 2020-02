Inter-Milan | Marotta: “Esame importante”. Poi ‘dribbla’ Messi

Le dichiarazioni rilasciate dall’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del derby Inter-Milan valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A

Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima di Inter-Milan: “Stasera è un ulteriore step da superare, un nuovo passo per dare continuità al percorso che abbiamo cominciato in estate. Per ora, però, non abbiamo ottenuto ancora nulla. Scudetto possibile? Dobbiamo guardare quello che è il nostro commino – la risposta dell’Ad nerazzurro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – Stasera è un esame importante, il derby è sempre una gara speciale. Stiamo facendo bene, Conte sta dando la sua impronta e siamo ottimisti per il futuro, poi vedremo di domenica in domenica dove potremmo arrivare. Se facciamo un pensiero a Messi? Nessuna risposta… (ride, ndr)”.

