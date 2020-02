Da Lukaku e Sanchez a Ibrahimovic e Bonaventura, ecco le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Milan, derby valevole per la 23esima giornata di Serie A. A sorpresa Conte esclude Christian Eriksen preferendogli Vecino e quindi una mediana più robusta: non ce la fa invece Handanovic, in porta ancora Padelli. C’è Godin in difesa al posto dello squalificato Bastoni, sugli esterni Candreva e Young, torna Brozovic in cabina di regia mentre sarà Sanchez ad affiancare Lukaku in attacco. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Dall’altra parte Pioli conferma le indiscrezioni della vigilia: 4-4-1-1 con Rebic e Castillejo sulle fasce e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. La stracittadina milanese verrà diretta da Maresca della sezione di Napoli.

Formazioni ufficiali Inter-Milan

INTER (3-5-1-1): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez; Lukaku. A disp.: Handanovic, Stankovic, Ranocchia, Asamoah, Biraghi, D’Ambrosio, Moses, Sensi, Borja Valero, Agoume, Eriksen, Esposito. All.: Conte

MILAN (4-4-1-1): G.Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo Kessie, Bennacer, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Musacchio, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini, Bonaventura, Biglia, Paqueta, Leao. All.: Pioli

ARBITRO: Maresca di Napoli

