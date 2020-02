Griezmann: ipotesi scambio con Lautaro Martinez, Godin intermediario

Inter, nuove ipotesi di mercato riguardano un possibile approdo di Antoine Griezmann in nerazzurro e Lautaro Martinez al Barcellona. Una trattativa possibile, ma che non avrebbe l’avallo del calciatore francese

INTER LAUTARO GRIEZMANN AGGIORNAMENTO/ L’ottimo campionato dell’Inter di Antonio Conte, ha messo in evidenza diversi giocatori della rosa e naturalmente il più chiacchierato e corteggiato è Lautaro Martinez. Ormai è risaputo il forte interesse del Barcellona per il calciatore argentino e quindi in casa nerazzurra, si sta già pensando al possibile sostituto in caso di partenza dell’attaccante, che comunque la società milanese preferirebbe naturalmente tenere. Uno dei possibili sostituti dell’argentino, potrebbe essere Antoine Griezmann. Tra le tante ipotesi, si era parlato anche di questa possibilità e di uno scambio tra i due giocatori, con conguaglio in euro in favore dei nerazzurri. Questa possibilità non dispiacerebbe nemmeno alla società meneghina, ma ci sarebbe anche da convincere il campione del mondo francese a trasferirsi in nerazzurro. Un aiuto concreto lo potrebbe dare Diego Godin, grande amico dell’attaccante e padrino di sua figlia Mia. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Inoltre due anni fa il calciatore francese passò le vacanze di natale in Uruguay per il matrimonio dell’ex compagno di squadra all’Atletico Madrid. Naturalmente da qui a giugno le cose potrebbero anche cambiare, dipenderà anche dalla stagione della squadra nerazzurra, per ora ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali. Come ha spiegato Calciomercato.it