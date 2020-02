Calciomercato Inter, Mourinho può ‘beffare’ Marotta | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità che il Tottenham di Mourinho tenti l’assalto a uno dei grandi obiettivi estivi dei nerazzurri

A José Mourinho non è andato proprio giù l’aver perso Eriksen a gennaio a vantaggio dell’Inter, o meglio di Marotta che probabilmente considera il ‘colpevole’ del suo mancato ritorno in nerazzurro nella scorsa estate. La storia è nota: per il dopo Spalletti una parte della società, capeggiata da Javier Zanetti, avrebbe voluto il condottiero dell’indimenticato Triplete, mentre l’Ad pensava e lavorava ad unico nome, Antonio Conte. Alla fine ha vinto l’ex dirigente bianconera, con buona pace del partito mourinhano di cui faceva parte anche qualche ex esponente illustre del club.

Calciomercato Inter, Mourinho si vendica: colpo in Serie A!

Mourinho potrebbe in un certo senso ‘vendicarsi’, o comunque fare lo sgambetto al ‘nemico’ Marotta provando a prendere in estate quello che per l’amministratore delegato interista è un vero e proprio chiodo fisso, e di conseguenza un obiettivo di calciomercato dei nerazzurri: Sergej Milinkovic-Savic. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Il serbo è uno dei trascinatori della super Lazio di Simone Inzaghi, seconda con un punto solo in meno della Juventus e reduce dalla vittoria proprio contro Lukaku e compagni, ottenuta guarda un po’ il caso grazie alla rete decisiva del 24enne nativo di Lleida.

Milinkovic-Savic piace da tempo anche allo ‘Special One’, infatti un paio d’anni fa cercò di portarlo al Manchester United. Il classe ’95, ideale per l’idea di calcio del portoghese, aggiungerebbe peso e gol al centrocampo degli ‘Spurs’, che potrebbero tirare fuori senza grossi problemi 70-80 milioni di euro e beffare in un sol colpo l’Inter e la Juventus.

