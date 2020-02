Le ultime news Europa League mettono in evidenza l’avversaria dell’Inter di Antonio Conte negli ottavi di finale

Alle 13 in quel di Nyon è andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Conte è stata accoppiata al Getafe, squadra spagnola molto ostica che ha eliminato l’Ajax – semifinalista di Champions l’anno scorso – e che attualmente è quinta nella Liga a un solo punto di distacco dal quarto posto occupato dal Siviglia avversario invece della Roma di Fonseca. I nerazzurri giocheranno l’andata in casa. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter

OTTAVI EUROPA LEAGUE

ISTANBUL-COPENAGHEN

OLYMPIACOS-WOLVERHAMPTON

RANGERS-BAYER LEVERKUSEN

WOLFSBURG-SHAKHTAR

INTER-GETAFE

SIVIGLIA-ROMA

LASK LINZ-MANCHESTER UNITED

EINTRACHT/SALISBURGO-BASILEA

