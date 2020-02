Marotta: “Ecco chi cerchiamo sul mercato”. Poi annuncio su Handanovic

Le ultime news Inter evidenziano le dichiarazioni rilasciate da Marotta prima del match col Ludogorets valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League

Marotta ha parlato a ‘Sky Sport’ prima della gara di Europa League, di scena fra poco al ‘Meazza’ a porte chiuse, contro il Ludogorets: “Anche con la Juventus senza pubblico? Il decreto per le porte chiuse vale fino a domenica a mezzanotte. La tutela dei cittadini va assolutamente salvaguardata. Accettiamo il tutto a malincuore, è evidente che senza pubblico si sminuisce l’emozione di una partita di calcio”. Contro i bianconeri dovrebbe esserci Samir Handanovic: “La nota positiva del controllo di oggi è che la frattura si è rimarginata e quindi a brevissimo sarà a disposizione – ha sottolineato l’Ad nerazzurro non confermando però il ritorno dello sloveno nel derby d’Italia. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – Conte sta vivendo questa attesa come una normale partita di campionato, sa che è una partita non fondamentale ma allo stesso tempo importante per il livello dell’avversario di turno. Ora però pensiamo solo all’Europa League, dobbiamo onorarla nel migliore dei modi, anche in atmosfere surreali come quelle di questa sera”.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, ESCLUSIVO: torna Perisic | Si lavora allo scambio stellare

Inter, da Eriksen alle strategie future: parla Marotta

Marotta ha poi risposto su Eriksen, titolare stasera ma forse in panchina – almeno in partenza – domenica a Torino: “E’ un giocatore di assoluto valore, un’opportunità a gennaio. Conte è sempre molto prudente, vuole inserire i giocatori gradualmente al di là del valore. Si sta inserendo in un contesto tattico e mentalità nuova, per cui ci vuole tempo e pazienza”.

Chiosa sul calciomercato, con le strategie future dell’Inter per alzare il livello della squadra: “Siamo alla ricerca di talenti giovani da mixare con giocatori di esperienza internazionale. E’ un percorso che ci vede crescere. E continueremo a crescere, attraverso una figura importante che è il nostro allenatore Antonio Conte”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, dall’Inghilterra: è fatta per il pupillo di Conte

Calciomercato, bye bye Inter | Klopp paga la clausola