Liverani: “Prese decisioni senza senso e senza logica”

Inter, l’allenatore del Lecce durante la conferenza stampa di presentazione alla sfida con l’Atalanta, ha voluto dare il suo parere sul rinvio delle partite di serie A.

INTER LIVERANI DICHIARAZIONI/ Dopo la decisione della Lega Calcio di rinviare altre 5 partite del campionato di serie A, compresa la sfida scudetto tra Juventus e Inter, le polemiche sui social non si sono fatte attendere. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, il Barcellona ‘inguaia’ l’Inter | Affare a rischio

LEGGI ANCHE ->>> Europa League, Inter-Getafe agli ottavi | Date e orari della doppia sfida

In merito a questa situazione, non ci è andato leggero nemmeno l’allenatore del Lecce ed ex calciatore Fabio Liverani, che senza troppi giri di parole, durante la conferenza stampa in vista della sfida casalinga con l’Atalanta, ha dichiarato: “Credo che, come al solito, in Italia si prendano decisioni a vantaggio di chi vuole decidere i propri tempi: vengono prese decisioni senza senso e senza logica. Da qui e sino al 24 maggio porta tutte le persone a vedere il lato oscuro del calcio. Questo campionato è stupendo, ha lotte stupende come scudetto, salvezza ed Europa. Una soluzione del genere va solo ad interesse di poche società“.