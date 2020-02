Calciomercato, il Barcellona ‘inguaia’ l’Inter | Affare a rischio

Le ultime di calciomercato Inter chiamano in causa il Barcellona che a quanto pare ha messo gli occhi su uno dei grandi obiettivi estivi dei nerazzurri

E’ molto probabile che Inter e Barcellona facciano affari insieme nella prossima estate. Il protagonista assoluto dovrebbe essere Lautaro Martinez col suo trasloco in blaugrana che potrebbe coinvolgere altri giocatori, che però farebbero il percorso opposto. E’ ormai nota, infatti, l’intenzione della società catalana di mettere le mani sul ‘Toro’ pagandolo anche più dei 111 milioni di euro fissati come clausola, in cambio però di condizioni migliori per ciò che concerne i tempi di pagamento e dell’inserimento nell’operazione di uno-due contropartite tecniche. Una di queste, ovviamente, potrebbe essere Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, acquisto a rischio | ‘Colpa’ del Barcellona

Barcellona sorta di ‘alleato’ dell’Inter sul calciomercato, ma oggi si è scoperto anche avversario dei nerazzurri. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Don Balon’, infatti, il club azulgrana ha messo gli occhi su Marcos Alonso. I problemi fisici di Jordi Alba e il flop di Junior Firpo spingerebbero il Barça a investire alcuni milioni per l’acquisto di un laterale mancino. L’obiettivo numero uno sarebbe Theo Hernandez del Milan, ma sul cartellino del francese il Real Madrid avrebbe una ricompra, ecco allora che la società presieduta da Bartomeu pare aver spostato tutte le attenzioni sullo specialista del Chelsea che rappresenta uno degli obiettivi primari dei nerazzurri in vista della prossima estate.

Conte rischia così di veder sfumare uno dei giocatori che ritiene congeniali a far compiere un ulteriore balzo in avanti alla sua Inter. L’ex Fiorentina viene valutato sui 30 milioni, cifra che il Barcellona non avrebbe problemi a offrire ai ‘Blues’.

