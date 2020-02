Europa League, Inter-Getafe agli ottavi | Date e orari della doppia sfida

Le ultime news Europa League mettono in risalto date e orari della doppia sfida tra Inter e Getafe valevole per gli ottavi di finale

L’Inter se la vedrà con gli spagnoli del Getafe agli ottavi di Europa League. Oggi al sorteggio di Nyon i nerazzurri sono stati accoppiati con la formazione spagnola che ai sedicesimi ha eliminato nientemeno che l’Ajax semifinalista di Champions nella passata stagione. La squadra di Bordalas, quinta nella Liga dietro solo un punto dal Siviglia rivale invece della Roma, sarà certamente un avversario molto ostico per Lukaku e compagni che nel precedente turno si sono sbarazzati facilmente del Ludogorets.

Europa League, date e orari della doppia sfida tra Inter e Getafe

La UEFA ha reso noto date e orari del doppio incontro tra Inter e Getafe. I nerazzurri di Antonio Conte giocheranno l’andata in casa il prossimo 12 marzo alle ore 21. Il ritorno al ‘Coliseum Alfonso Perez’ si disputerà il giovedì successivo, 19 marzo, alle ore 18.55. “Indipendentemente dall’ordine in cui si giocano le gare, dobbiamo affrontare entrambe le partite con la massima concentrazione – ha detto il vice-presidente nerazzurro Zanetti dopo il sorteggio. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – Vogliamo arrivare fino in fondo e già dalla prima partita dobbiamo dimostrare che ci teniamo a questa competizione. Questa è una squadra che merita molto rispetto, sono quinti in classifica nella Liga e bisogna affrontarli con molta concentrazione perché prende pochi gol, è molto fisica e come da tradizione delle squadre spagnole gli piace il possesso palla e quindi dobbiamo stare molto attenti. La prepareremo al meglio”.

“Ci stiamo preparando per tutte queste sfide ravvicinate che sono di grandissima importanza – ha sottolineato in conclusione, sempre ai microfoni del canale tematico nerazzurro, Javier Zanetti – Ben venga allora che tutti stiano bene e che possano dare il loro contributo. E’ molto importante che il gruppo sia al completo, a disposizione”.

