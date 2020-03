Assemblea di Lega: l’intenzione è riaprire gli stadi dalla prossima giornata

Inter, dopo l’assemblea di Lega straordinaria voluta da Marotta sembrerebbe che i rappresentanti delle squadre di serie A secondo indiscrezioni di Sky Sport sarebbero intenzionate a chiedere sin da settimana prossima stadi aperti

INTER ASSEMBLEA STRAORDINARIA LEGA/ Oggi si è svolto l’incontro tra i consiglieri delle squadre di serie A per cercare di mediare a questa situazione che sta creando enormi polemiche e rovinando probabilmente uno dei più bei campionati quasi certamente non solo degli ultimi 10 anni. Da indiscrezioni che arrivano da Sky Sport, sembrerebbe che ci sia la volontà di richiedere di poter giocare le partite a porte aperte sin dalla prossima giornata, per salvaguardare il patrimonio del calcio e dei tifosi. Nel caso in cui questa possibilità non fosse fattibile, per i problemi che la nuova ‘peste’ sta creando, la richiesta è quella di trovare delle date utili e condivisibili per i recuperi delle medesime. Purtroppo quando gli interessi calcistici ed economici si scontrano con altri interessi, spesso la regola che vince è sempre quella dello ‘The show must go on’.

Probabilmente se non ci fosse stato di mezzo un campionato europeo, si poteva tranquillamente giocare fino a metà giugno come è già successo, invece le problematiche si acuiscono anche per questo. Le parti si riuniranno nuovamente mercoledì 4 marzo a Roma per prendere una decisione definitiva, si spera.