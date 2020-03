Marino: “Fatico a credere che questo campionato si possa concludere regolarmente”

Inter, il dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino ha esternato tutte le sue preoccupazioni sul rischio che il campionato di serie A potrebbe non riuscire ad essere disputato completamente

INTER MARINO DICHIARAZIONI/ Il dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino, ha voluto esternare tutte le sue perplessità sulla possibilità che la nostra serie A riesca a concludersi regolarmente entro i tempi previsti, intervistato da Radio Sportiva. Queste le sue parole: “”Fatico a credere che questo campionato si possa concludere regolarmente: gli scenari sono imprevedibili, ci dobbiamo preparare anche a ipotesi peggiori. Se quello che è successo a squadre di Serie C succede anche a quelle di Serie A cosa facciamo?”.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Inter, Conte: un recupero e due assenze. Out Eriksen

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Juve-Inter e non solo: il calendario dei recuperi

Poi ha aggiunto: “Nel momento in cui il calcio si svolge senza pubblico, è uno spettacolo che viene svilito ed è una penalizzazione per tutti, ma ci dobbiamo adeguare alle misure che sono state prese per non sospendere le attività e per indicare che la vita continua. Non ci stiamo rendendo conto che stiamo entrando in un percorso come quello dei film apocalittici, che ci può vedere protagonisti: il governo prima o poi potrebbe sospendere il campionato, in paesi come la Cina è successo”.