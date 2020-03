Massimo Paganin: “Juve-Inter sfida tra due squadre in cerca di una crescita”

Juventus-Inter, l’ex difensore Massimo Paganin ha voluto dare il suo parere sulla sfida di campionato che si dovrebbe disputare domenica sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium senza pubblico

JUVENTUS-INTER MASSIMO PAGANIN DICHIARAZIONI/ Ormai il dado è tratto manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare tra stasera e domattina, ma sembra che finalmente da questo week-end riprenda la serie A con il recupero delle sei partite che non si sono disputate la settimana scorsa in cui spicca la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. In merito a questa partita l’ex difensore nerazzurro Massimo Paganin, ha dato il suo parere ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Il fatto che non si siano disputate tante partite ha tolto la fluidità di manovra. La Juve è ancora alla ricerca di quello che vuole Maurizio Sarri e l’Inter non è la squadra con la quale trovare certe cose. La Juve proverà ad imporre il proprio gioco, ma giocare senza tifosi può essere penalizzante. Sono due squadre alla ricerca di una crescita. Sarà un passaggio importante della stagione”.