Juve-Inter, sfida per Chiesa in estate| Commisso pronta a fare la sua mossa

Juve-Inter, sfida per Chiesa in estate| Commisso pronta a fare la sua...

Juve-Inter, la sfida infinita tra le due nemiche odiatissime non finirà al termine della partita di domani sera. Il calcio mercato estivo vedrà le due società sfidarsi spesso e uno dei protagonisti del contendere potrebbe essere Federico Chiesa

JUVE-INTER SFIDA PER CHIESA IN ESTATE/ Domani sera in un’Allianz Stadium deserto, si affronteranno Juventus e Inter in una sfida che, nonostante si sia solo alla settima giornata del girone di ritorno e i nerazzurri debbano ancora recuperare la partita casalinga con la Sampdoria, potrebbe già dare uno scossone al campionato. La sfida terminerà dopo i 90 minuti, ma questa estate le due società si sfideranno spesso durante il calcio mercato. Uno dei giocatori su cui le due squadre potrebbero fare un’asta senza esclusioni di colpi, è l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Il presidente dei viola, l’americano Commisso, ben conoscendo la situazione, visto che già nella scorsa sessione di mercato estiva ha dovuto resistere per tenere il suo gioiello, sembra intenzionato già in questa settimana, a rinnovargli il contratto proprio per poter avere, come si suol dire, il coltello dalla parte del manico, in un’eventuale contrattazione. Indicativamente il presidente della squadra toscana, valuta il suo calciatore tra i 60-70 milioni di euro. Nonostante Paratici abbia il gradimento del calciatore a trasferirsi a Torino e i rapporti tra Inter e Fiorentina siano ottimi, difficilmente potranno avere agevolazioni e sconti per arrivare al loro obiettivo. Come ha spiegato calciomercato.it.