Calciomercato, dalla Spagna: Conte chiama il top player | Inter in pole!

La super coppia d’attacco nerazzurra composta da Lukaku e Lautaro Martinez potrebbe dividersi nella prossima estate. Il motivo è semplice: il Barcellona è intenzionato a mettere le mani sull’argentino. La sensazione è che alla fine ci riuscirà visto il pressing di Leo Messi e i tanti soldi che il club blaugrana è propenso a mettere sul piatto tra cartellino e ingaggio al giocatore esploso quest’anno ai massimi livelli sotto la guida di Antonio Conte. Il quale, in Spagna, danno già molto attivo su quello che sarebbe di certo un super erede del classe ’97 nativo di Bahia Bianca e approdato in nerazzurro nell’estate 2018. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, contatto tra Conte e il top player: c’è il sì!

Il tecnico nerazzurro vorrebbe un sostituto all’altezza, anzi più forte del ‘Toro’ la cui clausola ricordiamo tocca i 111 milioni di euro. Fino a un paio di giorni fa il candidato numero uno a rimpiazzarlo sembrava essere l’ex Milan Pierre-Emerick Aubameyang, con le indiscrezioni raccolte da Interlive.it che parlano di un Marotta al lavoro per inserire nell’affare con l’Arsenal il cartellino di Ivan Perisic. Nelle ultime quarantotto ore è però salito alla ribalta un nome a dir poco clamoroso: Harry Kane. Per l’autorevole ‘Telegraph’ il centravanti inglese potrebbe chiedere la cessione qualora il Tottenham di Mourinho non riuscisse a qualificarsi alla Champions. Gli ostacoli per l’Inter sarebbero la concorrenza dei top club stranieri, Real Madrid in primis, e il prezzo di 170 milioni di euro.

A proposito di Kane-Inter, però, giungono oggi degli aggiornamenti inaspettati. Secondo ‘Don Balon’ ci sarebbe già stato un colloquio telefonico tra Conte e il 26enne londinese, un colloquio con effetti positivi. Per il portale spagnolo, infatti, il numero 10 degli ‘Spurs’ avrebbe messo i nerazzurri, dove ritroverebbe l’ex compagno Eriksen, in cima alle sue preferenze, a svantaggio del Real di Florentino Perez.

