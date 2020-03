Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la disponibilità dei nerazzurri a cedere un giocatore di cui Antonio Conte non vuole privarsi

Nonostante le evidenti difficoltà a giocare nella retroguardia a tre, in Spagna sostengono che per Antonio Conte rimane pressoché intoccabile. Non a caso il tecnico nerazzurro lo ha fin qui impiegato per 2.672 minuti, meno solo del suo ‘pupillo’ Romelu Lukaku. Parliamo di Milan Skriniar, che a Milano è diventato uno dei difensori più forti in Europa. Acquistato dalla Sampdoria nel calciomercato estivo 2017 per circa 24 milioni compreso il cartellino di Caprari, lo slovacco è stata senz’altro una ‘scommessa’ vinta dal direttore sportivo Ausilio, anche se i meriti vanno dati pure a Luciano Spalletti capace fin da subito di valorizzare al massimo le caratteristiche e i punti di forza del classe ’95.

Calciomercato Inter, Skriniar non è incedibile: ecco prezzo e acquirente

Conte ritiene Skriniar un assoluto punto fermo della sua Inter, un calciatore da tenere dunque a tutti i costi. Non la pensa così, tuttavia, ‘Don Balon’: per il portale spagnolo i nerazzurri hanno dato disponibilità a privarsi del 25enne nativo di Ziar nad Hronom, fissando comunque il prezzo a ben 85 milioni di euro. E’ di sicuro una cifra importante, seppur raggiungibile dai principali top club europei. In particolare dal Manchester City, al momento il più interessato all’ex blucerchiato. Pep Guardiola è un grande estimatore di Skriniar, come noto provò a prenderlo già nel gennaio 2018 mettendo sul piatto 67 milioni di euro. Al tempo l’Inter disse no e così il catalano riversò la medesima somma nelle casse dell’Athletic Bilbao pagando la clausola di Aymeric Laporte.

La squalifica di due anni dalla Champions, a cui è stato presentato ricorso, potrebbe però impedire ai ‘Citizens’ la realizzazione di un investimento così oneroso e consigliare allo stesso calciatore di prendere in considerazione altre soluzioni in caso di addio ai nerazzurri. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter, che per Skriniar potrebbe ricevere una proposta importante pure da Chelsea e Paris Saint-Germain.

