Calciomercato Inter: si stanno valutando due giovani talenti dello United

Inter, si monitorano attentamente due giovani centrocampisti del Manchester United. Il club nerazzurro è sempre attento al mercato sia per quanto riguarda giocatori già affermati che giovani talenti

INTER MERCATO PREMIER LEAGUE/ Questa sera l’Inter sfiderà la Juve all’Allianz Stadium, ma i suoi dirigenti sono sempre proiettati verso il futuro e pensano già ai rinforzi per le prossime stagioni. Come ha spiegato il ‘The Sun’ nell’edizione odierna, il club meneghino sarebbe pronto a portare in Italia due giovani talenti del Manchester United: Charlie Wellens e James Garner. Il club nerazzurro starebbe seguendo da tempo i due giocatori, che sarebbero comunque ben felici di approdare in nerazzurro e provare a farsi conoscere nel nostro campionato. Ma vediamo nel dettaglio questi due profili: Garner è un centrocampista centrale classe 2001, tra l’altro perno della formazione under-23, e vanta già quattro presenze in Europa League e una in Premier. Viceversa Wellens è un classe 2002, anche lui è un centrale di centrocampo, ma della formazione under-18. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Questo giovane calciatore sarebbe più facile da prendere, visto che per il momento ha firmato solo un contratto giovanile appena compiuti i 16 anni. Il contratto di Garner scadrà invece nel 2021 e quindi, bisognerà contrattare con il club inglese o aspettare il prossimo anno, qualora non rinnovasse, per poterlo prendere a parametro zero.