Di Canio: “Eriksen elegante e concreto ma non è funzionale per Conte”

Inter, l’ex giocatore Paolo Di Canio opinionista di Sky Sport, ha voluto dare il suo parere su Christian Eriksen ex giocatore del Tottenham approdato all’Inter di Antonio Conte

INTER DI CANIO SU ERIKSEN/ Il campionato resterà fermo almeno fino al 3 aprile, anche se si teme uno stop ancora più lungo e mentre la popolazione cerca di passare il tempo come può rimanendo a casa, anche i canali satellitari sportivi cercano di trovare argomenti di conversazione per intrattenere il pubblico. Durante l’approfondimento di Sky Sport 24 il simpatico ex calciatore Paolo Di Canio, ha risposto alle domande degli abbonati tra cui anche questa, riguardante Christian Eriksen e il suo adattamento al gioco di Antonio Conte.

Questa la sua risposta in merito: “Antonio voleva Vidal, il giocatore perfetto per il suo modo di pensare il calcio. Il cileno è un centrocampista di carattere, che sa contrastare e ha grinta; a gennaio è arrivato un giocatore diverso, che non vuol dire peggiore, ma che anzi ci ha fatto impazzire quando giocava in Premier. Eriksen è elegante e concreto, ma lo è stato in un contesto diverso nello schieramento di Pochettino. All’Inter, dopo due partite in Coppa col Ludogorets da titolare, Conte l’ha lasciato fuori con la Juve: ecco perché dico che non è funzionale, anche se spero di sbagliarmi”.